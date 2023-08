Rozkaz: Zdobyć Elektrownię! PGE upamiętniła energetyków walczących w Powstaniu Warszawskim

"Dzisiaj czcimy pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego, ale ono nie było tylko warszawskie, to było powstanie polskie. Na ulicach stolicy Żołnierze Armii Krajowej walczyli o wolność całej Polski, a nie tylko Warszawy. Walczyli wszyscy, uczniowie, studenci, robotnicy, urzędnicy, ale także pracownicy Elektrowni Miejskiej. Jako PGE, największa firma energetyczna w Polsce, jesteśmy depozytariuszami pamięci energetyków walczących na Powiślu. To oni 79 lat temu walczyli o wolność, bo mieli Polskę w sercu. Zapłacili za to najwyższą cenę, ale ich ofiara nie była daremna. Dlatego, już kolejny rok z rzędu oddajemy im hołd, ich odwadze, poświęceniu i ofierze. Ich pamięć żyje w nas, a ich duch kształtuje polskość kolejnych pokoleń" – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.