Różaniec online i w TV. Gdzie transmisja?

Różaniec online i w TV. Rozpoczął się m.in. Różaniec Do Granic Nieba

W niedzielę 1 listopada wieczorem rozpoczął się m.in. Różaniec Do Granic Nieba. To inicjatywa Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Codziennie w oktawę po Wszystkich Świętych, do 8 listopada, będzie transmitowany online różaniec. Aby wziąć udział we wspólnej modlitwie, wystarczy wejść na stronę www.rozaniecdogranic.pl. Początek codziennie o godzinie 19:00.

Różaniec Do Granic Nieba. Kiedy? Gdzie? Dla kogo?

Od 1 do 8 listopada tego roku, wszędzie - nie tylko w Polsce, ale i na świecie będzie odmawiany Różaniec Do Granic Nieba. Dlaczego? "Musimy znowu chwycić za różańce i z całych sił wołać do Boga Ojca o zmiłowanie. Chcemy podjąć pokutę za nasze grzechy i wołać do Nieba o wybaczenie. Chcemy stanąć w obronie życia" - piszą organizatorzy. Do wspólnej modlitwy zachęcają wszystkich. "Koniec z podziałami, koniec z lękiem, koniec z niewiarą. Wszyscy połączmy się we wspólnej modlitwie, całą nadzieję pokładając w Bogu Ojcu Jedynym" - dodają inicjatorzy Różańca Bez Granic.