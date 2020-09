Róża Thun kpi z zaproszenia polityka PiS. Chodzi o mszę

W komentarzu do wpisu Maciej Lasek, poseł PO, opublikował screen wiadomości, jaką parlamentarzyści otrzymali od posła PiS Przemysława Czarnka. W wiadomości czytamy: "Na prośbę profesora Cezarego Tarachy przesyłam w załączniku tekst "Litanii do błogosławionego biskupa Władysława Gorala". Litania została zaaprobowana do użytku publicznego". "To taka nowa 'świecka' tradycja" – napisał Maciej Lasek w odpowiedzi do wpisu Róży Thun.