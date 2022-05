Rosyjscy żołnierze chwalili się "załatwieniem" pracownika elektrowni

Przypomnijmy: w poniedziałek 23 maja rosyjscy rosyjscy okupanci wdarli się do mieszkania pracownika Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Serhija Szweca i strzelali do niego z broni automatycznej. Mężczyzna trafił do szpitala w Enerhodarze z licznymi ranami postrzałowymi. Lekarze walczą o jego życie.