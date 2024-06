"To kolejny dowód na to, że siły bezpieczeństwa Serbii były i pozostają odpowiedzialne za próby destabilizacji sytuacji i aneksji północy Kosowa. Dzięki czujności i niestrudzonej pracy wszystkich instytucji bezpieczeństwa Republiki Kosowa próby Belgradu zostały udaremnione" - napisał na Facebooku Svecla.

"Koha Ditore" przypomina, że kontrole na większościowo serbskiej północy Kosowa zostały zwiększone po tym, gdy we wrześniu ubiegłego roku grupa serbskich napastników zaatakowała policję we wsi Banjska. W ataku zginął jeden policjant Kosowa i trzech Serbów. Napastnicy, uciekając z miejsca starcia, pozostawili uzbrojenie warte 6 mln euro. Władze Kosowa oskarżyły Belgrad o organizację ataku, nazywając go "terrorystycznym".