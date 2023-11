Rosjanie wyłowili list od Polaków w butelce. "Jeszcze o nas usłyszycie"

Komentujący zabrali się do pracy. Pojawiły się domniemania, że znaleziony w butelce list napisało kilka osób, które pochodziły z różnych krajów. "Wygląda to jak wers z piosenki. Co więcej, w notatce jest nie tylko język polski i angielski, ale także szwedzki. Wygląda na to, że ten list napisali różni ludzie, dodali tekst do notatki i wrzucili ją z powrotem do morza. Autorko, napisz wiadomość po rosyjsku i kontynuuj piękną tradycję" - brzmi jeden z komentarzy.