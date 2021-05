Rosja. Polski korespondent stracił akredytację

"Korespondent TVP w Moskwie Tomasz Jędruchów został poinformowany w MSZ Rosji, że nie zostanie mu przedłużona akredytacja korespondencka i związana z nią wiza po wygaśnięciu obecnej. Ma być to retorsja za działania władz Polski wobec rosyjskiego dziennikarza" - informuje PAP.

Z komunikatu wynika, że polski dziennikarz został wezwany do resortu spraw zagranicznych Rosji. Tam poinformowano go o tym, iż jego akredytacja nie zostanie przedłużona. A więc nie będzie mógł relacjonować tego, co dzieje się w Moskwie, od września.