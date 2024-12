Kto teraz będzie rządził Syrią? "Mam bardzo dużo obaw, to niebezpieczne"

Jak podaje niezależny rosyjski portal śledczy Ważnyje Istorii opierając się na analizie zdjęć satelitarnych, wykonanych przez. Maxar Technologies i Planet Labs , do bazy w Khmeimim przyleciały dwa duże samoloty transportowe An-124, trzy inne samoloty transportowe Ił-76, a także jeszcze mniejsze samoloty transportowe – trzy An-32 i jeden An-72 .

Amerykańska gazeta "The Washington Post" też przeanalizowała te zdjęcia. Pisze, że samoloty mają otwarte włazy, co może oznaczać, że gotowe są do załadunku lub trwa załadunek.