Rosja. Kreml chce rozbić siatkę współpracowników Nawalnego

Główny działacz wyborczy Nawalnego Leonid Wołkow widzi w tym pewien związek, ponieważ we wrześniu odbędą się wybory do nowej Dumy Państwowej. Proces o ekstremizm jest kolejnym "etapem w planie Putina, aby zdemontować naszą strukturę polityczną" - powiedział Wołkow w wywiadzie dla DW. Aby zapobiec karze, Wołkow pod koniec kwietnia ogłosił rozwiązanie przedstawicielstw obwodowych. Teraz są one formalnie zdane same na siebie.