Rosja: 3 tys. aresztowanych po protestach. Berlin apeluje do Moskwy

Rzecznik ocenił, że wydarzenia z ostatnich dni to "kolejny dowód na to, jak problematyczny jest sposób obchodzenia się w Rosji z osobami mającymi inne zdanie".

Obostrzenia. Poluzują je po 31 stycznia? Jarosław Gowin złożył deklarację

Rosja. Poparcie dla Aleksieja Nawalnego

W wielu rosyjskich miastach demonstranci wyszli w ubiegły weekend na ulice, aby wyrazić swoje poparcie dla przebywającego w więzieniu polityka opozycji Aleksieja Nawalnego. Został on zatrzymany przez policję od razu po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia, do której doszło w sierpniu ubiegłego roku na Syberii. Nawalny oskarża rosyjskie służby specjalne o przeprowadzenie zamachu.