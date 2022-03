Rosgwardia, aktorzy i kolejki w Chersoniu: jak żyje jedyne miasto obwodowe okupowane przez Rosjan

Wśród pierwszych budynków, które przejęli okupanci, był areszt śledczy. Rosgwardia wykorzystuje go, by zastraszyć aktywistów i samorządowców — chwyta ludzi i wsadza do aresztu na 15 "administracyjnych" dób. Nie ma takiej normy w prawie ukraińskim — ale w rosyjskiej czy białoruskiej rzeczywistości takie "areszty" są często stosowane w celu neutralizacji aktywnej części społeczeństwa. Jednak areszt śledczy pozwala na zatrzymanie co najwyżej kilkuset osób, tymczasem na ulice wychodzą tysiące — podkreśla Jurij.