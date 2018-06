Romans Stanisława Pięty. Ciąg dalszy serialu

Sprawa romansu posła PiS Stanisława Pięty nie schodzi z pierwszych stron gazet. "Fakt", który ujawnił skandal, publikuje wspólne zdjęcia polityka z kochanką, "Sieci" piszą, że padł on ofiarą prowokacji, a "Wprost" sugeruje, że kłopoty przez tę samą kobietę mogą mieć dwaj kolejni politycy związani z PiS.

"Nie wyglądałoby też profesjonalnie, gdyby na posiedzeniach speckomisji szefów służb odpytywał poseł, nad którym wisi cień erotycznej modelki" - pisze w okładkowym tekście Marek Pyza z "Sieci". Publicysta przekonuje, że Pięcie muszą zostać odebrane poświadczenia bezpieczeństwa, a w działaniach kobiety dopatruje się prowokacji inspirowanej z zewnątrz. "Marek Pyza nie zadał mi ani Faktowi ŻADNEGO pytania w tej sprawie (a robiłem tę sprawę od A do Z) a na pytania wysłane bohaterce nie dostał odpowiedzi. Gratuluję wiedzy:)" - napisał szef działu krajowego "Faktu" o tekście konkurencji.

Monopol tabloidu na sprawę Izabeli P. przełamał też "Wprost". Tygodnik sugeruje, że przez kochankę Pięty kłopoty wizerunkowe mogą mieć prezydent Andrzej Duda i poseł Marcin Horała. Kobieta towarzyszyła prezydentowi w kampanii oraz później, fotografowała się z nim i często rozmawiała. Uchodziła nawet za "psychofankę" głowy państwa. Z Horałą, posłem PiS zna się z Trójmiasta. To on "wkręcił" ją do "dudabusu". Rykoszetem dostało się również Tomaszowi Lisowi oraz Patrykowi Jakiemu, którzy znaleźli się na okładce tygodnika. Powód - z nimi też fotografowała się P.