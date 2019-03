Robert Biedroń o PiS. Twierdzi, że "ukrywają się" tam geje

- Gdyby Kaczyński ich nie straszył, to może byliby sobą, byliby mniej sfrustrowani, częściej by się uśmiechali - powiedział Robert Biedroń. Założyciel Wiosny twierdzi, że w szeregach PiS jest wielu gejów. Nie ujawniają się, bo czują strach przed prezesem partii.

Robert Biedroń skrytykował wypowiedź prezesa PiS z soboty (PAP, Fot: Jakub Kamiński)

- To jest szaleństwo, Kaczyński chce straszyć Polki i Polaków takimi osobami jak ja. On chce pokazać, że my jesteśmy demonami. Ja mogę być zły, mogę mieć różne wady, ale na pewno nie ma co straszyć Biedroniem - twierdzi założyciel Wiosny.

Robertowi Biedroniowi nie spodobało się sobotnie wystąpienie prezesa PiS. Jarosław Kaczyński skrytykował w nim podpisaną przez prezydenta stolicy deklarację LGBT+.

- To jest nie do uwierzenia. To się zaczyna w wieku 0-4. Im bardziej się to czyta, tym bardziej włosy dęba stają. Ma być dokonywana koncentracja na ważnej, ale przecież nie jedynej sferze życia. Ma być podważana kwestia tożsamości chłopców i dziewczynek - podkreślał prezes PiS na konwencji w Jasionce.

Robert Biedroń chce pozyskać Joannę Scheuring-Wielgus

Biedroń postanowił "ostrzec" Kaczyńskiego. - Zaraz przyjdzie ktoś, kto będzie straszył Polki i Polaków starszym panem z kotem i to nie skończy się dobrze. Nie idźmy tą drogą, trzeba szanować każdą rodzinę, tę złożoną z mamy, taty i dzieci, ale i tę złożoną z dwóch panów, czy dwóch pań, czy z pana z kotem - uznał.

I dodał, że w szeregach prezesa PiS "jest też wielu ukrywających się gejów". - Oni się też ukrywają dlatego, że Kaczyński ich straszy. Gdyby Kaczyński ich nie straszył, to może byliby sobą, byliby mniej sfrustrowani, częściej by się uśmiechali - stwierdził.

Biedroń powiedział też, że liczy na wpisanie deklaracji LGBT+ do swojego programu przez Koalicję Obywatelską. I przyznał, że liczy na przejście byłej posłanki Nowoczesnej do swojego ugrupowania.

– Joanna Scheuring-Wielgus spotkała się ze mną w piątek w ubiegłym tygodniu. Mieliśmy bardzo dobre spotkanie. Ona stoi przed poważną decyzją, odnośnie swojej działaności politycznej, publicznej - stwierdził. I dodał, że jeśli przejdzie do jego partii, to będzie to "trwały związek".

Założyciel Wiosny zapowiedział też akcję składania wnioskow w trybie dostępu do informacji publicznej dotyczących pytań związanych z wynagrodzeniami w KPRM.