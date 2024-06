Rewolucja na Krupówkach? Koniec z pijaństwem i natrętnymi przebierańcami

W ostatnich dniach policjanci ponownie apelowali do turystów, by nie dali nabrać się na grę w "trzy kubki". Funkcjonariusze podkreślają, że osoby wygrywające, ostentacyjnie cieszące się z wygranej współpracują z urządzającymi ten proceder po to, aby zachęcić potencjalnych graczy. Tymczasem skala oszukanych turystów rośnie każdego roku.