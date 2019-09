Restrykcyjne prawo nie pomaga. Wiceminister Romanowski: sądy zbyt łagodne dla pijanych kierowców

Tylko w tym roku pijani kierowcy przyczynili się do śmierci co najmniej 200 osób. Choć za jazdę pod wpływem grozi wieloletnie więzienie, ponad 63 tysiące osób, które w tym roku zatrzymano za jazdę po pijaku, w ogóle zdają się tym nie przejmować. Kary są bowiem w Polsce wysokie tylko teoretycznie.

Za jazdę pod wpływem alkoholu – powyżej 0,5 promila - grozi w Polsce kara zależna dochodów oraz dodatkowo minimum pięć tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Do tego zakaz prowadzenia samochodu na minimum dwa lata oraz kara więzienia do dwóch lat.

- Jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem opisanym w art. 178a Kodeksu karnego. W 2017 r. sądy skazały za ten czyn ok. 48 tys. osób, jednak co piąty wyrok był wyrokiem, w którym zawieszano wykonanie wymierzonej sankcji karnej. Do więzienia trafiło tylko 660 osób, a jedynie ośmiu wymierzono najwyższą karę. Zwykle sądy stosują grzywny, i to najniższe z możliwych, czyli do tysiąca złotych – przyznaje Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.