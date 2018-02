Reportaż TVN o przykuwaniu staruszków do kaloryfera wstrząsnął Polską. Okazał się wyreżyserowany

TVN skorzystał z szokujących zdjęć dręczenia staruszków, które ujawnili pracownicy domu opieki. Tyle, że nakręcili je sami pracownicy, chcąc zniszczyć biznes swojej szefowej. Dzień po publikacji odeszli z pracy i chcieli założyć własny dom opieki.

Reportaż TVN "Przywiązani pensjonariusze do kaloryfera" z marca 2013 roku wstrząsnął opinią publiczną w Polsce. Stacja pokazała jak w warszawskim domu opieki dręczeni są starzy ludzie. Maltretowani przez personel, przywiązywani do łóżek i kaloryfera, podawano im jedzenie "jak dla świń", nie wzywano karetek pogotowia, aby sztucznie przedłużyć pobyt w ośrodku i zarobić więcej pieniędzy. Jako dowód ujawniono nagrania z ośrodka ujawnione przez personel.

To pracownicy zrobili prowokację

Paulina G. wyjaśniała dziennikarzom TVN, że nagrania to prowokacja jej własnych pracowników. Jest z nimi skonfliktowana. Mało tego autorka reportażu Martyna Aftyka rozmawiała z pensjonariuszami i nikt z nich nie skarżył się na złe warunki w placówce. To jednak nie powstrzymało TVN od emisji materiału.

Brak obiektywizmu i nierzetelność

Sędzia Dariusz Dończyk podkreślił, że pojawiła się olbrzymia dysproporcja między tym, o czym państwo J. mówili w pierwszym telefonie do TVN a tym, co następnie zostało wyemitowane i skomentowano, przedstawiając placówkę jako miejsce nieludzkiego traktowania osób starszych.

- Jeśli ktoś zgłasza się do dziennikarza, to najpierw przestawia szokujące fakty, a potem zajmuje się detalami. W tej sprawie było odwrotnie; w pierwszej informacji podano, że jest za mało łazienek, a pomieszczenia są za małe, o szokującym traktowaniu starszych ludzi nie było mowy. A przecież wyglądało to na zarzuty kryminalne - dodał sędzia Sądu Najwyższego.