Relikt PRL-u zyskał nowe życie. Wydano prawie 40 mln złotych

- Poza częścią otwartą jest też basen kryty, sauny, jacuzzi - można powiedzieć aquapark, z którego mieszkańcy korzystają cały rok, a nie tylko w sezonie letnim, jak było w przypadku poprzedniego obiektu. Dzięki temu to miejsce zostało dostosowane do obecnych potrzeb mieszkańców i zmieniło się nie do poznania. Żeby to podkreślić, postanowiliśmy mu nadać nową nazwę. W specjalnie na nią ogłoszonym konkursie wygrało "Wodne oKKo" - można to rozszyfrować jako opolskie-Kędzierzyn-Koźle-opolskie - ta nazwa wszystkim bardzo przypadła do gustu i dziś używa się jej nawet dużo częściej niż Centrum Aktywności - wyjaśnia prezydent.