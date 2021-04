Religia na maturze? Resort edukacji ujawnia więcej szczegółów

"Pragnę zaznaczyć z całą stanowczością, że jako posłanka zasiadająca w sejmowej komisji edukacji jestem temu pomysłowi przeciwna. Na religię uczęszcza coraz mniej dzieci, polski Kościół traci wiernych w każdych statystkach, a coraz to głośniejsze afery pedofilskie tylko osłabiają jego pozycję" - napisała w interpelacji do ministra Przemysława Czarnka.

"Minister Edukacji i Nauki został także poinformowany przez przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego o inicjatywie przygotowania egzaminu maturalnego z religii, jako przedmiotu dodatkowego (do wyboru) dla młodzieży rozważającej podjęcie studiów wyższych na wydziałach teologicznych lub katechetycznych wyższych uczelni. Propozycja włączenia religii do katalogu przedmiotów maturalnych wymaga pogłębionej analizy formalno-prawnej, a także konsultacji z innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, które byłyby zainteresowane włączeniem się w przygotowanie egzaminu z religii swojego wyznania" - ujawnia wiceminister edukacji i nauki.

Do tematu powrócono w tym roku. Według zwolenników religii na maturze, jest to przedmiot taki, jak inne i nie powinien być pomijany. Argumentowano, że prowadzi to do dyskryminacji uczniów, którzy chcieliby zdawać egzamin maturalny właśnie z religii, a prawo im na to nie pozwala.