Rektorzy uczelni reagują na tekst WP o certyfikatach. "Sprawdzić skalę problemu"

Nie za darmo. Za "Studia z przyszłością" trzeba zapłacić od 2850 zł do 3450 zł netto (w zależności od tego, czy mowa o specjalności na kierunku studiów, kierunku pierwszego czy drugiego stopnia). Aby uzyskać certyfikat "Uczelni liderów" trzeba wydać od 3000 do 3500 zł netto. Tylko za same akredytacje naukowe 84 publiczne uczelnie zapłaciły w ciągu ostatnich lat 1,99 mln zł. Nagrody przyznawane są przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorcy z Sosnowca. Uczelnie wpłacają pieniądze dla tego drugiego podmiotu.