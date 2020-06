Rekord temperatury na Syberii. Tak ciepło nie było nigdy

Rekord temperatury na Syberii. Pogoda w czerwcu 2020

Według naukowców tak wysokie temperatury nigdy nie zdarzały się w rejonie Arktyki. Zanotowane w sobotę w Wierchojańsku 38 stopni Celsjusza to prawdziwy rekord. Kiedy zostanie to potwierdzone, będzie to najwyższa temperatura, jaką zanotowano w okolicy Bieguna Północnego. Ostatnim znanym rekordem jest 37,8 stopnia Celsjusza, jakie pokazały termometry w 1915 roku na Alasce.