Rekord Rosjanina. Nikt wcześniej tego nie zrobił

Kononenko o pobycie w kosmosie: "tego czasu nikt mi nie odda"

- Latam w kosmos, żeby robić to, co lubię, a nie po to, żeby ustanawiać rekordy – powiedział Kononenko agencji TASS. - Jestem dumny ze wszystkich moich osiągnięć, ale bardziej dumny jestem z tego, że rekord całkowitego czasu pobytu człowieka w kosmosie nadal należy do rosyjskiego kosmonauty - dodał Rosjanin.