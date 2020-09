Rekonstrukcja rządu. Prof. Rafał Chwedoruk: Niespodzianka goni niespodziankę

Rekonstrukcja rządu wkrótce stanie się faktem. Jak twierdzi Rafał Chwedoruk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Prawo i Sprawiedliwość sporo ryzykuje. - To większy eksperyment niż mianowanie Mateusza Morawickiego na premiera w miejsce popularnej Beaty Szydło - mówi politolog.

Rekonstrukcja rządu. We wtorek rano w RMF FM pojawiła się informacja o nowym składzie rządu. Pokrywała się ona z wcześniejszymi ustaleniami Wirtualnej Polski. Po informacji Anity Czerwińskiej - rzeczniczki PiS - o zatwierdzeniu składu, Onet potwierdził to, jak nowa Rada Ministrów może wyglądać.

Rekonstrukcja rządu. Prof. Chwedoruk: Rola Kaczyńskiego zinstytucjonalizowana

- Niespodzianka goni niespodziankę, jeżeli chodzi o skład rządu. To w moim odczuciu większy eksperyment niż mianowanie Mateusza Morawickiego w miejsce popularnej Beaty Szydło na prezesa Rady Ministrów - mówi Wirtualnej Polsce prof. UW Rafał Chwedoruk.

Jak zaznacza, samo wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu w statusie wicepremiera to precedensowa sytuacja. Z kolei tworzenie stanowiska koordynującego kilka ważnych ministerstw to spore ryzyko nie tylko dla prezesa PiS.

- Jarosław Kaczyński to instancja, która zawsze ratowała kryzysy w rządzie, a teraz jego rola zostanie zinstytucjonalizowana. Nie będzie mógł być arbitrem trochę obok i trochę ponad rządem. Podjęte decyzje będą szły także na jego osobiste konto - tłumaczy politolog.

Aleksander Kwaśniewski o Jarosławie Kaczyńskim: byłoby normalne, gdyby został premierem

Rekonstrukcja rządu. "Powrót Gowina siarczystym policzkiem dla PiS"

Drugim ryzykiem, zdaniem Rafała Chwedoruka, jest ponowne pojawienie się osoby Jarosław Gowina. - To kłopot dla wyborców i działaczy PiS. Powrót tego polityka w tak krótkim czasie może być dla nich siarczystym policzkiem - mówi.

Politolog zauważa też, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Turystyki zostanie też okrojone. - Resort, jako całość, zostanie osłabiony. Jego obsada od dawna wiązała się z politykami o orientacji pro-społecznej, a nie ze zwolennikami neoliberalizmu. Przekazanie części kompetencji ministerstwa Jarosławowi Gowinowi będzie eksperymentem - zaznacza profesor.

Rekonstrukcja rządu. Przemysław Czarnek "eksperymentem"

Wykładowca akademicki skomentował też nieoficjalną nominację Przemysława Czarnka na ministra edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. - Jeżeli chodzi o edukację, to dotychczasowi politycy zajmujący się Ministerstwem Edukacji Narodowej mieli dosyć koncyliacyjne podejście, czym byli w stanie gasić spory i dyskusje, które wielokrotnie pojawiały się w kwestiach dotyczących funkcjonowania edukacji - podkreśla.

Jak dodaje, Przemysław Czarnek to osoba, której w ostatnim czasie przypisano dosyć radykalne poglądy. - To kolejny eksperyment i pole do ryzyka - zaznacza.

Rekonstrukcja rządu. Prof. Chwedoruk: Napięcia w rządzie mogą wrócić

Chwedoruk odniósł się także do strat, jakie mogły ponieść Solidarna Polska i Porozumienie w wyniku okrojeniu liczby ministerstw. - To daleko idące konsekwencje kompromisu. Kuriozum jest to, że PiS, partia z 40 proc. poparciem, musi negocjować jak równy z równym z partiami, które cieszą się w niektórych notowaniach zaledwie 1 proc. poparcia - tłumaczy politolog.

Jego zdaniem, brak funkcjonalności takiego obrotu spraw pokazała sytuacja, gdy wiosną Porozumienie groziło Zjednoczonej Prawicy zawetowaniem majowych wyborów prezydenckich. - Współkoalicjanci kontrolowali dużą liczbę ministerstw, co było zupełnie nieadekwatne do ich roli i poparcia społecznego. Teraz te napięcia znów mogą wrócić, a dla PiS będą już trudniejsze do zwalczenia - zaznacza prof. Chwedoruk.

Rekonstrukcja rządu. Prof. Chwedoruk: Młodzi ministrowie to ukłon w stronę millenialsów

Politologa pytamy też o dwóch mniej znanych polityków. Grzegorz Puda ma dostać tekę w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi, z kolei Michał Kurtyka może podjąć działania w połączonym resorcie środowiska i klimatu.

- Obaj panowie nie są żadnym zaskoczeniem. To mniej znani politycy. Nie byli oni bywalcami pierwszych stron gazet, nie gościli często w stacjach telewizyjnych. To politycy, którzy mają teraz szansę, by wzmocnić swoją pozycję - twierdzi politolog.

Jak dodaje, jeżeli Grzegorz Puda i Michał Kurtyka pojawią się w rządzie, będzie to pewnego rodzaju działanie związane z aspektem pokoleniowym. - PiS zaczyna stawiać na millenialsów. Nadreprezentowane w jego elektoracie są osoby w wieku ponad 50 i 60 lat. Władze partii widzą, że trzeba zacząć szerzej przyciągać też młodszych wyborców - podkreśla prof UW Rafał Chwedoruk.