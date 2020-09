Rekonstrukcja rządu. Kulisy negocjacji na Nowogrodzkiej

Rekonstrukcja rządu. Zjednoczeni lecz nieufni

Jak donosi SE rozmowy w obozie rządzącym oparte są rygorystyczne zasady. Jedną z nich jest brak telefonów w pokoju. To z pewnością skuteczny sposób na zwiększenie poziomu koncentracji negocjatorów, ale również metoda, dzięki której zapobiec można przeciekom i podsłuchom.

Negocjacje toczą się w określonym cyklu i rozpoczynają się od rozmów Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Gowinem. Dopiero na dalszym etapie do stołu siada również premier Mateusz Morawiecki. Panowie rozmawiają intensywnie przez godzinę, po czym następuje dziesięciominutowa przerwa, po której wracają do negocjacji.

Rekonstrukcja rządu. Trudne negocjacje dla koalicjantów PiS

Według informacji dziennika decyzje przy stole należą do Jarosława Kaczyńskiego. To on jest konstruktorem rządu, którym kierować będzie Mateusz Morawiecki. Kaczyński został opisany jako twardy i nieugięty negocjator.