Rekonstrukcja rządu. Adam Bielan o napięciach w obozie rządzącym

Zapowiadana rekonstrukcja rządu budzi spore emocje również w obozie Zjednoczonej Prawicy. Do tarć między koalicjantami odniósł się w czwartek wieczorem wiceprezes Porozumienia Adam Bielan.

Adam Bielan był gościem programu "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. Wiceszef Porozumienia mówił m.in. o ambicjach personalnych, które wychodzą na jaw w trakcie negocjacji między koalicjantami.

Rekonstrukcja rządu. Powrót Gowina prawdopodobny

Rekonstrukcja rządu to dobra okazja do powrotu Jarosława Gowina do roli ministra. Wiceszef jego partii Adam Bielan stwierdził, że scenariusz powrotu polityka do rządu jest bardzo możliwy.

- Jarosław Gowin był ministrem i sam podjął decyzję o odejściu z rządu. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem i znany będzie nowy podział odpowiedzialności, oraz jeśli Porozumienie zechce, by Jarosław Gowin wrócił do rządu, to ten scenariusz jest prawdopodobny - stwierdził europoseł.

Bielan nie chciał Jednak zdradzać stanowiska prezesa Porozumienia w tej sprawie. W jego ocenie rozmowy o nowym kształcie gabinetu Mateusza Morawieckiego potrwają jeszcze kilka tygodni i w tej chwili za wcześnie na mówienie o zamiarach Jarosława Gowina.

Rekonstrukcja Rządu. Będzie tylko 12 resortów?

Bielan odniósł się również do zarzutów o to, że rozmowy koalicyjne trwają już bardzo długo, a wciąż brakuje konkretów. W odpowiedzi europoseł poruszył kwestię ograniczenia liczby ministerstw, podając konkretne liczby. - Każda umowa koalicyjna wymaga szeregu uzgodnień. Rozmawiamy nie tylko o tym, jak będzie wyglądał rząd i kto jakie zajmie ministerstwo. Planujemy ograniczenie liczby resortów z 20 do 12, co wymaga szczegółowych uzgodnień - zdradził Bielan.

Wiceszef Porozumienia mówił również o powodach, dla których negocjacje mogą być polem dla napięć między koalicjantami. - W polityce są ambicje poszczególnych polityków i formacji, dlatego napięcia programowe czy personalne się pojawiają. Mamy szeroki obóz, więc napięcia są naturalne. Ale gdyby nie szeroki obóz, to nie wygrywalibyśmy wyborów tak, jak wygrywamy. Coś za coś. - powiedział.

W ocenie Bielana, tarcia w czasie rozmów o rekonstrukcji są normalne, ale na końcu liczy się ich wynik i późniejsza współpraca. - Nie jest niczym niezrozumiałym, że teraz toczy się wymiana opinii na temat postulatów. Raz na jakiś czas musimy szczerze porozmawiać. Ważne byśmy się zbytnio nie kłócili i ważne, żeby później była dyscyplina w głosowaniach - podkreślił.

Rekonstrukcja rządu. Prawica pozostanie zjednoczona

Europoseł Porozumienia skomentował również pojawiające się spekulacje, co do rozpadu Zjednoczonej Prawicy i samodzielnym starcie koalicjantów PiS w przyszłych wyborach parlamentarnych. Zdaniem Bielana, nie ma obecnie zagrożenia dla trwałości obozu rządzącego.

- Sukces Zjednoczonej Prawicy zawiera się w jej nazwie. To było zjednoczenie. To zjednoczenie sprawiło, że zmieniliśmy losy polskiej sceny politycznej i zaczęliśmy zwyciężać. Nikt nie myśli o jej rozbijaniu, bo to by oznaczało, że do władzy mogłaby dojść opozycja - zaznaczył Adam Bielan.

