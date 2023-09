Rekin ugryzł surfera w twarz. Turyści rzucili się do pomocy

Surfer został ugryziony przez rekina w twarz

38- letni surfer płynął razem z falą. W pewnym momencie chciał na chwile wskoczyć do wody - wtedy doszło do ugryzienia. Rekin podpłynął do mężczyzny i ugryzł go w twarz. - 9 na 10 przypadków zdarza się dlatego, że surferzy wpadną do płytkiej wody i wystraszą pływające tam rekiny. A te w ramach obrony gryzą - powiedział surfer Ron Robinson w rozmowie z "New York Post".