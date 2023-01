"Ręce precz". Mocne słowa papieża Franciszka

- Ręce precz od Demokratycznej Republiki Konga, ręce precz od Afryki! - powiedział papież Franciszek we wtorek w pierwszym przemówieniu wygłoszonym po przybyciu do stolicy tego kraju Kinszasy. Odniósł się w ten sposób do wyzysku kontynentu. - Przestańcie dusić Afrykę - apelował.