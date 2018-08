Rafał Trzaskowski odwiedził sąsiadkę. "Otwarte Drzwi dla Warszawy"

Kandydat koalicji PO-Nowoczesna na prezydenta stolicy został zaproszony przez jedną z warszawianek do jej mieszkania. Rafał Trzaskowski nie tylko zainaugurował akcję "Otwarte Drzwi dla Warszawy", ale i pomógł gospodyni naprawić domową usterkę.

Kandydat koalicji PO-Nowoczesna na prezydenta stolicy został zaproszony przez jedną z warszawianek do jej mieszkania. W ramach akcji "Otwarte Drzwi dla Warszawy" chce rozmawiać z wyborcami, by dowiedzieć się, jak może rozwiązać ich problemy. Okazało się, że Rafał Trzaskowski może zabrać się "do dzieła" "od ręki". Na wideo zamieszczonym przez Tomczyka widać, jak jego partyjny kolega radzi sobie z wypadającą z drzwi szybą. To trzeba zobaczyć.