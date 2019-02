Rafał Trzaskowski o "Wiośnie" Roberta Biedronia: "Efekt świeżości", "PO może stracić część wyborców"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w rozmowie na antenie Polsat News stwierdził, że Platforma Obywatelska "PO" może stracić część swoich wyborców kosztem nowej partii Roberta Biedronia "Wiosna". Podkreślał też, że nowe może ona bazować na "efekcie świeżości". Prezydent stolicy liczy także na wzmocnienie opozycji.

Rafał Trzaskowski: "PO może stracić część wyborców na rzecz "Wiosny" Biedronia"

Trzaskowski uważa też, że wspomniany "efekt świeżości" nie musi trwać długo. - W Polsce, niestety, autorytety się bardzo szybko zużywają. Jest taki efekt nowości - mimo że przecież Robert Biedroń nie jest nowym politykiem na scenie politycznej, ale stworzył takie wrażenie - a dosłownie po kilku tygodniach czy miesiącach ten efekt się kończy. Nawet o sobie mogę powiedzieć dokładnie to samo: pamiętam, kiedy były wielkie oczekiwania, później się mówiło, że nie umiem robić kampanii, że jestem do bani i na pewno przegram, potem znowu się mówiło, że jest szansa - więc to jest naturalne dla polskiej polityki - mówił.