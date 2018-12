Radzyń Podlaski. 82-latka ofiarą oszusta. Straciła 30 tys. zł

82-letnia mieszkanka Radzynia Podlaskiego straciła ponad 30 tys. zł. Przekonana, że pomaga swojemu wnukowi, przekazała gotówkę oszustowi. Policja apeluje o rozwagę.

Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem. 82-latka odebrała telefon stacjonarny od mężczyzny. Rozmówca przedstawił się za wnuka, mówił, że ma chore gardło i ochrypniętym głosem twierdził, że spowodował wypadek drogowy, w którym najechał na trzy osoby.

Po zakończonej rozmowie zadzwonił domofon w mieszkaniu starszej pani. Kobieta wpuściła do mieszkania nieznajomego mężczyznę i przekazała mu pieniądze.

Policja apeluje. Na co zwrócić uwagę?

zachowaj szczególną ostrożność w kontaktach z obcymi;

nie podejmuj pochopnych działań, daj sobie czas do namysłu;

skontaktuj się z rodziną i zweryfikuj informacje;

nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom nieznajomym;

nie wierz w żadne fantastyczne okazje! nie ma takich!

nie udzielaj przez telefon żadnych informacji dotyczących danych osobowych, numerów kont bankowych, haseł do nich oraz stanu majątkowego;

nie ufaj osobom, które przez telefon podają się za Twoich krewnych;

nie wpuszczaj do domu osób nieznajomych;

w przypadku osób podających się za przedstawicieli instytucji zawsze żądaj legitymacji lub identyfikatora;

nie informuj nikogo kiedy odbierasz emeryturę lub rentę;

zapamiętaj jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i zachowania osoby, która wzbudza Twój niepokój;

w razie podejrzeń o złe zamiary takich osób, niezwłocznie powiadom policję pod numerem 112;

funkcjonariusze Policji nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie