Radosław Fogiel z PiS kpi z opozycji. "Chcieliby być inwigilowani"

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel był pytany o szpiegowski program Pegasus, który – według mediów – miało kupić CBA. - Myślę, że opozycja chciałaby gdzieś tam w sercu, żeby była inwigilacja opozycji – komentował polityk PiS.

Czy CBA kupiło program do szpiegowania Pegasus, który pozwala m.in. na włamanie się do telefonu użytkownika bez jego wiedzy? Służby i rząd nie chcą tego potwierdzić. - Nic mi nie wiadomo, żeby kogokolwiek inwigilowały. Nic mi też nie wiadomo, żebyśmy posiadali tenże system. Ostatni Pegasus, jaki pamiętam, to wszyscy dostawaliśmy na komunię. Przede wszystkim pamiętajmy, że tego typu rozwiązania są przeznaczone do tego, żeby zapewniać bezpieczeństwo państwa, a nie zajmować się inwigilowaniem własnych obywateli – mówił w Radiu Zet Radosław Fogiel.