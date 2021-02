Radom. Lekarz z Wierzbicy usłyszał ponad 500 zarzutów

- Tu kwoty korzyści majątkowej były większe i wahały się w granicach 50-100 zł. Tym sposobem wspólnie z pacjentami wprowadzali w błąd Zakład Ubezpieczeń Społecznych co do okoliczności uprawniających do uzyskania przez pacjenta zasiłku chorobowego poprzez poświadczenie nieprawdy - zaznaczyła Kucharska.