Radom. Ćwierć miliona złotych zniknęło z komendy wojewódzkiej policji. Naczelnik wydziału podejrzany o przywłaszczenie

Chodzi o Karola R. naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji. Według ustaleń prokuratury w latach 2019-2020 brał on zaliczki m. in. na tajne zakupy sprzętu operacyjnego dla policji. Powinien on się z nich rozliczyć, ale nie robił tego, brał natomiast kolejne zaliczki. Zanim wyszło to na jaw, miał w ten sposób przywłaszczyć ponad ćwierć miliona zł. O sprawie we wtorek jako pierwsza napisała "Rzeczpospolita".