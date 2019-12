Radny PiS przegrał w sądzie. Tomasz Pitucha prawomocnie skazany za słowa o Marszu Równości

Lubelski radny PiS Tomasz Pitucha przegrał w czwartek rozprawę w II instancji. Sąd Okręgowy w Lublinie stwierdził, że we wpisie na Facebooku samorządowiec pomówił organizatora Marszu Równości. Radny nie wyklucza złożenia kasacji do Sądu Najwyższego.

" Najzagorzalsi fani filmy W. Smarzowskiego chcą zorganizować w Lublinie tzw. Marsz Równości, promujący homoseksualizm, pedofilię. Kto ma uszy niechaj słucha ". To właśnie za ten wpis radnego Tomasza Pituchy do sądu wpłynął prywatny akt oskarżenia złożony przez organizatora happeningu Bartosz Staszewskiego.

- To jest dzień, którego bardzo długo oczekiwałem - przyznał po ogłoszeniu wyroku Staszewski. Teraz członek PiS będzie musiał wpłacić 5 tys. na rzecz pozywającego oraz przeprosić go na łamach lokalnej prasy.

- Po kilkunastu rozprawach doczekałem się sprawiedliwości. Pieniądze, które wpłaci pan Pitucha pójdą na organizację marszu, szerzenie szacunku do drugiego człowieka, na szerzenie tolerancji. Jestem strasznie zadowolony, że to się udało - dodał organizator Marszu w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim".

Śmiszek o ślubowaniu Krystyny Pawłowicz: to problem wizerunkowy dla Dudy

Rozczarowania z czwartkowego wyroku sądu nie krył radny. - Trzeba przegrać wiele procesów, żeby powstrzymać to zło, które się dzieje poprzez promocję homoseksualizmu - przyznał Tomasz Pitucha. Dodał, że orzeczenie "przyjmuje na tym etapie z pokorą, ale zdania co do szkodliwości marszów nie zmienia".