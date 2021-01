Radio 357 rozpoczęło nadawanie. Kogo usłyszymy w nowej stacji?

Radio 357 to nowa rozgłośnia, w której będzie można usłyszeć m.in. byłych dziennikarzy Polskiego Radia. To oni są odpowiedzialni za stworzenie tej stacji radiowej. Radio 357 swoją działalność rozpoczęło we wtorek, 5 stycznia.

Radio 357 rozpoczęło swoją działalność Źródło: East News , Fot: Adam Burakowski