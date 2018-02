Pytaniami o UPA ocenili związek z polskością. "Tak nie powinno być"

- Jak pan ocenia działalność UPA? - usłyszał obywatel Ukrainy wnioskujący o stały pobyt w Polsce. - Bo ja wiem - odpowiedział. Wojewoda Mazowiecki zdecydował, że pobyt mu się nie należy. Między innymi dlatego, że " nie chce wypowiadać się źle o organizacjach, które na Ukrainie są uważane za bohaterskie."

Wiedzą posiada, ale nie chce mówić źle

Później jednak rozmowa zaczęła zmierzać ku trudnej historii. - Jak pan ocenia działalność OUN i UPA? - zapytał w końcu urzędnik - A bo ja wiem, nigdy nie byłem w tych związkach, to nie wiem. Każdy ma swoją prawdę, mówią, że prowadzili rozbój na terenie Polski i Ukrainy. Nigdy w to nie wnikałem - brzmiała odpowiedź. - Słyszał pan o rzezi wołyńskiej? - dopytywał urzędnik. - Słyszałem i słyszałem, że film wyszedł. Ale to było pokręcone z Mokswitami, to naprawdę nie wiadomo, kto to robił. To że dużo ludzi zginęło, to wiadomo jedynie.