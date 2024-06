"Putin nie przegra tej wojny". Niepokojące słowa z Niemiec

Putin przedstawia się jako ten, który uwolnił Rosję od chaosu lat 90. i stworzył skromny dobrobyt dla milionów Rosjan. W zamian za to większość Rosjan była gotowa do rezygnacji z demokratycznego udziału w życiu politycznym. Putin wykorzystuje wojnę do mocniejszego związania społeczeństwa z władzą – czytamy w "Spieglu". Ukraina przedstawiana jest jako instrument Zachodu wykorzystywany do zniszczenia Rosji – dodał historyk.