Psychoterapeuta poszukiwany. Ostra krytyka nowych planów Ministerstwa Zdrowia

- Leczenie dzieci jest zbyt delikatną dziedziną, żeby móc pozwalać na eksperymenty - mówi Dorota Zawadzka, której nie podoba się nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia. Idea na pierwszy rzut oka wydaje się dobra, ale budzi wiele kontrowersji.

Coraz więcej dzieci przechodzi załamanie nerwowe. Statystyki dotyczące samobójstw wśród nieletnich plasują Polskę na niechlubnym drugim miejscu w Europie, a oddziały psychiatryczne są zamykane, bo brakuje osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi. W naszym kraju jest 472 psychiatrów dziecięcych, z czego 436 pracujących w zawodzie. Brzmi to jak horror, ale jest rzeczywistością, którą Ministerstwo Zdrowia przez wiele lat spychało na margines.

Uwolnienie zawodu

Ministerstwo Zdrowia postanowiło poszukać chętnych wśród pielęgniarek, farmaceutów i fizjoterapeutów. Zgodnie z przyjętym projektem nowelizacji ustawy o uzyskiwaniu tytułu psychoterapeuty dziecięcego, do szkolenia specjalizacyjnego będzie mogła przystąpić każdy osoba wykonująca zawód medyczny.

Czynnikiem przyciągającym do rozpoczęcia szkolenia może być również zwolnienie z opłat. Do tej pory zainteresowany z własnej kieszeni musiał pokryć kilkunastotysięczne koszty czteroletniego kursu psychoterapii. Od czerwca 2019 roku opłaty są uiszczane z funduszy europejskich.

Pielęgniarka Katarzyna Kowalska, założycielka stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe w pierwszej chwili ucieszyła się słysząc o pomyśle, ponieważ zdaje sobie sprawę, jak wiele dzieci potrzebuje dziś pomocy. Bardziej ją niepokoi, jaki będzie poziom jakości tych specjalizacji. – Jeśli dostaniemy gwarancję, że będziemy szkolone z najwyższą starannością, to wtedy jak najbardziej uważam, że to dobra inicjatywa – twierdzi.

To samo pytanie zadaje sobie psychoterapeutka Agnieszka Gola. Kobieta obawia się, że ze względu na deficyt specjalistów do szkolenia będą dopuszczane osoby bez wystarczającej wiedzy. – Mam nadzieję, że szkoły psychoterapii będą skrupulatnie nadzorowały, kto przystępuje do rekrutacji i wnikliwie sprawdzały kompetencje oraz predyspozycje takiej osoby – mówi w rozmowie z WP Kobieta.