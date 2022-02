Przywłaszczyła pieniądze klientów banku. Trwa dochodzenie

Co więcej, pracownica legnickiego banku po przeprowadzeniu transakcji blokowała pokrzywdzonym dostęp do bankowości internetowej, aby cały proceder nie wyszedł na jaw. Do tej pory śledczym udało się ustalić, że kobieta oszukała co najmniej trzech klientów.