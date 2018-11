Przywiązali małe pieski do drzewa i uciekli. Mieli jednak pecha

Kobieta i mężczyzna porzucili dwa małe pieski w Krzesimowie. Zwierzęta zostały przywiązane do drzewa w lesie. Zauważyli ich jednak pracownicy schroniska.

"Poszukujemy mężczyzny i kobiety w średnim wieku. Niebieska honda HR-V na tablicach LSW" – alarmuje schronisko w Krzesimowie. W sobotę przed godz. 14 para przywiązała dwa małe pieski do drzewa w pobliskim lesie.

Para miała pecha. Gdy porzucali pieski, zauważyli ich pracownicy schroniska i szybko pobiegli do lasu. Tam znaleźli porzucone zwierzęta. Porzucenie psa w lesie jest traktowane przez prawo jako znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Grozi za to do pięciu lat więzienia. Marka, kolor i część tablicy rejestracyjnej na pewno pomogą znaleźć osoby, które porzuciły zwierzęta.