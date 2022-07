Przygniotła go 20-tonowa maszyna. Mężczyzna nie żyje

W piątek chwilę po godzinie 7 rano służby zostały zawiadomione o wypadku przy pracy na terenie składu węgla w Podolszu obok Oświęcimia. Ze ustaleń policji wynika, że dwaj pracownicy usiłowali przepchnąć rębak do drewna. W pewnej chwili maszyna ważąca ok. 20 ton zaczęła się staczać, przygniatając 56-latka do innej maszyny.