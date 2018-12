Przez lata składali kwiaty pod złym pomnikiem. Oddawali hołd katowi

Sołtys wsi Chartów (woj. lubuskie) odkrył szokującą prawdę. Mieszkańcy co roku zbierali się pod złym pomnikiem. Chcieli oddawać hołd bohaterom, a upamiętniali zbrodniarza. Okazało się, że nazwisko na pomniku należy do Franciszka Sawickiego, czyli kata "Inki".

Reakacja sołtysa była natychmiastowa. We wsi odwołano nadchodzące uroczystości, a jego brat pojechał do muzeum w Kostrzynie nad Odrą, aby potwierdzić informacje. Tam dowiedział się, że to ten Franciszek Sawicki - dowódca plutonu egzekucyjnego, który zastrzelił "Inkę".

Sprawą ma teraz zająć się IPN. Zdecyduje, co stanie się z pomnikiem. We wsi postawiły go władze PRL. Kamień upamiętnia lądowanie spadochroniarzy Armii Polskiej w 1944 roku, ale na tablicy jest też nazwisko Sawickiego. Sytuacja poruszyła wszystkich tym bardziej, że we wsi obok znajduje się pomnik... Danuty Siedzikówny.