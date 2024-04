Przeszkadza mu hałas z boiska. Starosta pozwał Brodnicę, jako "prywatna osoba"

- Miasto prosiło go, żeby (tak jak w przypadku miejskich orlików) pozwolił tam grać wszystkim w różnych godzinach i dniach, ale odparł, że trzeba by zatrudnić osobę do obsługi tego orlika w weekendy. Gdyby ten orlik był ogólnodostępny, to nikt by pewnie nie potrzebował tego boiska, o które teraz jest spór i ono by było tylko szkolne. Starosta sam doprowadził do tej absurdalnej sytuacji! - słyszymy od mieszkańca Brodnicy.