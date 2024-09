Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Media podnoszą kwestię opinii biegłego

Urząd Rzecznika Praw Pacjenta, zapytany o to, czy prokuratura mogła pozyskać dane objęte tajemnicą lekarską bez zgody pacjenta przekazuje, że ma do tego prawo "szereg organów czy instytucji, także prokuratura - art. 26 ust. 3 pkt 3 ww. Ustawy". Jak jednak podkreśla, przesłanką, która uprawnia do uzyskania dokumentacji jest "związek z prowadzonym postępowaniem, co zawsze trzeba rozpatrywać w kontekście danej sprawy". Jak zwraca uwagę dziennik, Zbigniew Ziobro nie ma statusu podejrzanego w żadnym śledztwie.