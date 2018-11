Przesłuchanie Leszka Czarneckiego. Podano datę i godzinę

Prokuratura poinformowała, że biznesmen Leszek Czarnecki zostanie przesłuchany ws. afery w KNF w piątek o godz. 16 w Katowicach.

We wtorek Chrzanowski, który początkowo twierdził, że nie rozważa dymisji, zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczacego KNF. Doszło do tego po tym, jak został wezwany do natychmiastowego powrotu z zagranicznej podróży. W środę Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego.