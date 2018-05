Przepychanki w Sejmie. Straż Marszałkowska chciała zdjąć kartki ze ściany

Straż Marszałkowska chciała zdjąć kartki z wyrazami poparcia dla protestujących, które zostały przyklejone do ściany na sejmowym korytarzu. Iwona Hartwich stanowczo zaprotestowała. Doszło do lekkiej przepychanki. - Wyciągnie pan broń i zabije te osoby niepełnosprawne - wołała Hartwich.

- Dlaczego jesteście tacy złośliwi i chcecie to ściągać? To zwykłe kartki. Proszę tego nie ściągać – mówiła Iwona Hartwich do strażników, gdy ci chcieli zdjąć widokówki ze ściany. Chodzi o kartki z wyrazami poparcia dla protestujacych, które wiszą na sejmowym korytarzu, w miejscu gdzie protestują osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Zdarzenie pokazało TVN24.