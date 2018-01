Przepisy o IPN wejdą w życie już wkrótce? Jasna deklaracja Karczewskiego

- Skłaniam się ku temu, by nowelizacja ustawy o IPN była przyjęta podczas obecnego posiedzenia Senatu - przyznał w środę marszałek Senatu. Według Stanisława Karczewskiego nie należy już wprowadzać kolejnych zmian w przepisach.

Marszałek był pytany na antenie Polskiego Radia, czy Senat na obecnym posiedzeniu przyjmie nowelizacje ustawy o IPN. - Najlepiej by było, żeby ta ustawa weszła jak najszybciej w życie i obowiązywała - podkreślił Stanisław Karczewski , dodając, że "zależy mu na tym, by opadły już emocje" związane z nowymi przepisami.

Według niego, kolejne zmiany w noweli o IPN są zbędne. - Jeśli okaże się, że one są konieczne, to życie pokaże, to na pewno wprowadzimy, tu jesteśmy bardzo otwarci - podkreślił marszałek Senatu. I dodał, że nowelizacją zajmą się w środę komisje senackie.