Przegrana PFN z prezydent Warszawy. Chodzi o słynne billboardy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację władzom stolicy w sporze z Polską Fundacją Narodową. Kolegium uznało, że prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ma prawo sprawdzić legalność działań organizacji i finansowanie kampanii "Sprawiedliwe sądy".

SKO odrzuciło to zażalenie i stwierdziło, że Gronkiewicz-Waltz ma prawo do działań kontrolnych - informuje RMF FM. Kolegium uznało, że prezydent Warszawy jest organem właściwym do nadzoru nad organizacją. Tym samym może prosić o dokumenty i umowy zawarte przez fundację.