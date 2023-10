Przedsiębiorco – promuj się, budując Markę Polskiej Gospodarki

Marka Polskiej Gospodarki: siła wizerunku na arenie międzynarodowej

Program Marka Polskiej Gospodarki to inicjatywa, która umożliwia polskim firmom promowanie swoich produktów i usług na światowych rynkach. Powstał w latach 2007-2013 i od tamtego czasu nieprzerwanie buduje silną pozycję rodzimych firm za granicami naszego kraju. Marka Polskiej Gospodarki to nie tylko oznaczenie jakości, ale również symbol innowacji i zaufania. Każda firma, która dąży do międzynarodowego uznania, może stać się częścią tego programu. Dzięki niemu przedsiębiorstwa mają okazję zaprezentować swoje innowacje i osiągnięcia, budując pozytywny wizerunek Polski jako kraju nowoczesnych rozwiązań i wysoko jakościowych produktów. Zgody na korzystanie z logo i firmowanie nim swoich produktów udziela Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Co ważne, w programie może wziąć udział każdy polski przedsiębiorca. Jedyne co musi zrobić, to złożyć wniosek o użycie znaku Marki Polskiej Gospodarki i umieścić go na materiałach promocyjnych firmy.