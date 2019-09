Przebadałam się biorezonansem. "Patogeny w tarczycy, grzyb w mózgu". Lekarz nie mógł uwierzyć

- Proszę usiąść i założyć słuchawki – kobieta daje mi takie, jakich używam w domu do słuchania muzyki. Tyle że w tych jest cisza. Po 40 minutach jest diagnoza. - Patogeny w tarczycy. Wątroba obciążona. Glista ludzka w wielu organach, grzyb w mózgu – słyszę. Przebadałam się rekomendowanym przez Jerzego Ziębę biorezonansem. Wyniki skonfrontowałam z powszechnie uznawaną wiedzą medyczną i badaniami laboratoryjnymi.

"To żadne czary-mary, a czysta fizyka" – czytam zachętę na stronie warszawskiej kliniki, zajmującej się terapią biorezonansem. Za badanie, które wykrywa m.in. zagrożenia nowotworowe, nieprawidłowości narządów, grzyby i pasożyty w moim organizmie, muszę zapłacić 250 zł. Jak to działa? Biorezonans wykorzystuje widma fal pól elektromagnetycznych – dowiaduję się w klinice. Fale, poprzez odbicie się od poszczególnych narządów, zbierają informacje o energetyce danego organu i wszelkich zaburzeniach.

Klinika mieści się w niedawno oddanym do użytku osiedlu w Warszawie. Na zewnątrz nie ma żadnego szyldu. Pukam do drzwi bez żadnej tabliczki. Dostałam tylko numer lokalu. Otwiera kobieta przed 30-tką. Prowadzi przez zwyczajne mieszkanie. Po prawej jest pokój z biurkiem. Laptop i monitor z podłączonymi słuchawkami.

Prąd w słuchawkach

Analiza wyników trwa kolejne 15 minut. Dostaję wydruk z informacjami co mi dolega. – Adenowirus wyszedł. Ślady w DNA i w płucach. Do tego klebsiella. Ma pani kaszel – stwierdza kobieta. – Nie mam – odpowiadam. – Te wyniki świadczą o kaszlu, infekcji dróg oddechowych – kontynuuje niezrażona.

Moje wyniki biorezonansu:

Lekarz kręci głową

Po wyjściu z kliniki czytam dokładnie wydruk, który otrzymałam. Przy wynikach są oznaczenia I i II. Pierwsze oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia wykrytego patogenu wynosi 65-95 proc. Drugie – 35-65 proc. Od razu czuję się lepiej, ale żeby się upewnić, że wszystko jest dobrze, z wynikami idę jeszcze do lekarza, by zlecił badania. Mają zweryfikować diagnozę biorezonansu.

Widząc wydruk, internista patrzy na mnie z niedowierzaniem. Zleca jednak szczegółowe badania krwi, usg tarczycy i testy na pasożyty. Te ostatnie mam wykonać w laboratorium weterynaryjnym, które – według lekarza - stosuje mocniejsze odczynniki i jest dużo dokładniejsze. - Nie ma żadnych naukowych dowodów, że biorezonans może cokolwiek wykryć. Zresztą, wystarczy odrobina wiedzy z zakresu fizyki, by wiedzieć, że prąd o niskim natężeniu nie wykryje choroby ukrytej w organizmie z dokładnością niemal co do centymetra. A przecież biorezonas wskazuje konkretne, nawet małe organy. Najgorsze, że dają się na to nabrać starsze osoby. Znam przypadek, że starsza osoba zrezygnowała z chemioterapii na rzecz leczenia tym sposobem i skończyło się to tragicznie - mówi dr Dawid Ciemięga, który słynie z obalania metod stosowanych przez zwolenników medycyny naturalnej.