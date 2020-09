Protesty przeciwko sieci 5G. Powstał rządowy zespół "egzorcystów" telekomunikacyjnych

- Uznaliśmy, że tych niepokojów jest coraz więcej i wymagają one odpowiedzi. Uchwały takie jak w Kraśniku są przykładami skutków manipulacji ze strony środowisk protestujących przeciwko 5G. Jesteśmy gotowi odwiedzać takie gminy, odpowiadać na pytania mieszkańców, dostarczać im wiedzy i uspokajać nastroje - mówi Wirtualnej Polsce Joanna Dębek z Ministerstwa Cyfryzacji.

Jej działacze szczycą się, że uchwały w sprzeciwiające się budowie 5G oraz rozwojowi szkolnych sieci WiFi podjęły już cztery samorządy. Wyliczą też, że mieszkańcy 18 innych gmin i miast dołączyli ostatnio do protestów.

Kraśnik wolny od 5G i WiFi. Bo dziewczynki będą bezpłodne

Eksperci Ministerstwa Cyfryzacji mają odwiedzić Kraśnik, gdzie radni pod wpływem przeciwników 5G zobowiązali burmistrza do wyłączenia szkolnych sieci WiFi i ograniczenia używania przez uczniów telefonów komórkowych. To ze względu na rzekomą szkodliwość "ekspozycji na sztuczne pola elektromagnetyczne".

- Być może uchwała została podjęta nieco na wyrost. Chętnie spotkam się z ekspertami ministerstwa - mówi WP jeden z radnych Kraśnika. - Nie wiem, czy zmienię zdanie. Jak Andrzej Lepper mówił, że w Klewkach lądowali talibowie, to też wszyscy się śmiali. Teraz mamy filmy dokumentalne o więzieniach CIA i wychodzi, że to prawda - dodaje.

Zabójcze 5G. Strach ogarnia samorządy

Kraśnik nie jest jedyną "strefą wolną" od 5G (opisywaliśmy mapę protestów). W gminie Łabowa (woj. małopolskie) radni nie zgadzają się na instalowanie nadajników technologii 5G co najmniej do 2022 roku. Oczekują, aż na temat rzekomej szkodliwości promienia nadajników wypowie się Światowa Organizacja Zdrowia. Nie wystarcza im dotychczasowe stanowisko WHO, które brzmi: "nie przewiduje się żadnych konsekwencji dla zdrowia publicznego". Łabowa oczekuje dowodów.